Schumachers søn skriver kontrakt med Ferrari

Racerlegenden Michael Schumacher vandt fem af sine syv Formel 1-mesterskaber som Ferrari-kører, og nu får den berømte bilproducent en ny Schumacher i stalden.

Ferrari har skrevet kontrakt med tyskerens 19-årige søn, Mick Schumacher, der nu kommer ind på holdets talentakademi.

Han skal forud for den kommende sæson være del af Ferraris testprogram, oplyser teamet ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mick Schumacher erklærer sig lykkelig for den nye aftale.

- Det er klart, at Ferrari har haft en stor plads i mit hjerte, siden jeg blev født, og har også en stor plads i hjertet på min familie, og derfor glæder jeg mig over dette skridt, siger Schumacher.

Han vandt i den forgangne sæson Formel 3-mesterskabet og rykker i år op i Formel 2, hvor han fortsat skal køre for Prema Racing.

Hans far, Michael Schumacher, kørte for Ferrari fra 1996 til 2006. For fem år siden var han udsat for en alvorlig skiulykke, og det er uvist, hvordan han har det i dag.