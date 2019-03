Schöne og Ajax begraver Real Madrid i Champions League

De forsvarende mestre er ude af Champions League efter et samlet nederlag på 3-5 til Ajax.

Real Madrids dominans i Champions League er forbi.

Efter tre år i træk at have løftet trofæet med de store ører blev ottendedelsfinalen i denne sæson endestation for den spanske storklub.

Ajax sendte de forsvarende mestre ud med en samlet sejr på 5-3, efter at det tirsdag blev til en hollandsk 4-1-triumf på Santiago Bernabeu i Madrid.

Lasse Schöne startede inde for Ajax og var med til at sende hollænderne videre med et fremragende frisparksmål til slutresultatet.

Kasper Dolberg blev skiftet ind med cirka 20 minutter tilbage, mens Rasmus Nissen så kampen fra tribunen.

Det første opgør mellem de to hold endte med en 2-1-sejr til Real Madrid. Ajax havde derfor lidt at indhente tirsdag.

Der skulle dog kun gå små syv minutter, før Ajax kom på måltavlen. Det skete, da marokkanske Hakim Ziyech sendte bolden i mål og Ajax foran efter en hurtig omstilling.

Men 1-0 var ikke nok for Ajax, der med det resultat ville ryge ud på reglen om udebanemål.

Hollænderne fortsatte derfor med at presse de lettere chokerede madrilenere.

Det gav pote efter 19 minutter. Her serverede Dusan Tadic efter en flot solotur bolden i fødderne på David Neres tæt på mål. Den 22-årige brasilianer trak med en elegant førsteberøring forbi Thibaut Courtois og sparkede Ajax på 2-0.

Så stod hollænderne med kvartfinalebilletterne.

Tingene gik generelt ikke Real Madrids vej i første halvleg. I det 35. minut måtte Real-træner Santiago Solari således allerede tage sin anden udskiftning i brug, da Marco Asensio blev sendt på banen til fordel for en skadet Vinicius Junior.

Kort forinden var Gareth Bale blevet skiftet ind i stedet for Lucas Vázquez, der også måtte udgå med en skade.

Netop Bale fik Real Madrid til at live lidt op. Kort før pausen sendte waliseren bolden på stolpen efter en dribletur.

Men der blev ikke scoret mere i første halvleg, og Madrid-spillerne måtte gå i omklædningsrummet ledsaget af en mindre pibekoncert.

Hjemmeholdet kom ud efter pausen med tempo og gejst.

Der var pres på foran Ajax-målet, men bolden ville ikke i mål for Real Madrid, der i stedet måtte se gæsterne bringe sig foran 3-0.

Det skete lidt over et kvarter inde i anden halvleg, da den storspillende Dusan Tadic sendte bolden op i hjørnet. Der gik dog lidt tid, før dommer Felix Brych godkendte målet.

VAR-systemet måtte således i brug for at se, om bolden kort før Tadics scoring var røget ud over sidelinjen. Men der var ingen tv-billeder, der definitivt kunne bevise, at det var tilfældet, og 3-0-målet bestod.

Marco Asensio fik kort efter endelig prikket hul på målbylden for Real Madrid, da han med et velplaceret, fladt skud gjorde det til 1-3.

Men Lasse Schöne slukkede lidt efter Real Madrids drømme om avancement, da han med en perle af et frispark gjorde det til 4-1.

Danskeren gik derefter direkte ud på udskiftningsbænken til fordel for Dani de Wit. I samme moment blev Kasper Dolberg også sendt på banen.

Real Madrid skulle dermed lave tre mål for at gå videre, men det blev ikke engang til ét. Med ti minutter tilbage var Luka Modric og Karim Benzema ganske vist alene med Ajax-målmand Andre Onana, men de to Madrid-stjerner koksede fuldstændig i det, og chancen løb ud i sandet.

Mere blev det ikke til, og Real Madrid-spillerne måtte derfor gå slukøret fra banen, mens Ajax-lejren brød ud i jubel.