Schöne: Familien gav tomlen op til italiensk skifte

Efter at have tilbragt hele sin seniorkarriere og voksne liv i Holland flytter Lasse Schöne til Genoa.

Familien blev taget med på råd, da landsholdsspilleren Lasse Schöne valgte at skifte Holland og Ajax ud med Italien og Genoa.

Det siger Lasse Schöne i et interview på Spillerforeningens hjemmeside, efter at han fredag blev præsenteret som ny Genoa-spiller.

- Det er et nyt eventyr for mig og familien. Jeg synes, at hele pakken passede. Det skulle den også, hvis jeg skulle flytte fra Holland. Jeg har altid som ung været interesseret i Serie A og synes, det kunne være fedt at spille der engang, og så kom chancen nu, og som sagt så passede det hele.

- Familien var med på det, og det var selvfølgelig også en vigtig del af det, og så tog vi chancen, siger Lasse Schöne.

Han er gift med hollænderen Marije, og sammen har parret to børn.

Det er første gang i den 33-årige spillers seniorkarriere, at han skal spille i en klub uden for Holland. Som ung skiftede han fra Lyngbys ungdomsafdeling til Heerenveen. Siden repræsenterede han også De Graafschap og Nijmegen, inden han i 2012 skiftede til Ajax.

Nu står den på italiensk for begyndere.

- Hele min professionelle karriere har været i Holland, så det bliver spændende og en fed udfordring. Det er et nyt land, et nyt sprog og en ny kultur. Det er en stor liga, og det bliver spændende at prøve kræfter med den, siger Lasse Schöne.

Han fløj til Genoa i tirsdags, og her blev han modtaget af hundredvis af fans, der sang danskerens navn. Den modtagelse gjorde et stort indtryk.

- Det var lidt vildt. Det må jeg indrømme, det havde jeg ikke forventet. Det er italiensk, de er åbenbart glade for, jeg kommer, så det er selvfølgelig overvældende og fedt. Det havde de ikke behøvet, siger han.

Lasse Schöne har spillet 45 landskampe for Danmark og lavet tre mål.