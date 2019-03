Schöne: Ajax får svært ved at kopiere CL-triumf fra 1995

Den hollandske storklub Ajax får svært ved at kopiere triumfen fra Champions League i 1995, hvor hollænderne med et hold overvejende bestående af spillere, klubben selv havde udviklet, sparkede sig til den europæiske top.

For selv om Ajax for nylig bankede Real Madrid og kvalificerede sig til kvartfinalen i Champions League for første gang i 16 år, kræver det mere kontinuitet i spillertruppen, hvis Ajax for alvor skal kunne true de europæiske topklubber.

Det siger landsholdsspilleren Lasse Schöne, der er en af de bærende kræfter i Amsterdam-klubben.

- Hvis man kunne holde på mange af spillerne, ville man næste år kunne bygge videre på det, vi er startet på.

- I de her tider er det bare svært, for de helt store klubber med meget dybe lommer er klar til at betale vanvittige beløb for spillere, der ikke bare gør det godt i Æresdivisionen, men også på det højeste niveau i Champions League.

- Jeg vil ikke sige, at det er umuligt at holde på dem, men det er meget svært, som fodboldverdenen er i dag, siger Lasse Schöne.

Det står allerede klart nu, at 21-årige Frenkie de Jong til sommer skifter til Barcelona for over en halv milliard kroner. Den 19-årige Ajax-anfører, Matthijs de Ligt, spås også snarligt et skift til en større adresse.

Dermed er de på vej væk fra Ajax i en yngre alder end profilerne, der forlod Ajax efter Champions League-titlen i 1995.

Lasse Schöne betragter det løbende udsalg som en del af Ajax-filosofien.

- Det er også det, der har givet Ajax et navn gennem årene og gør, at klubben bliver ved med at producere så gode talenter, når de ved, at de bliver solgt. Det må man lære at leve med.

- Det bliver svært at fortsætte på samme niveau, hvis vi mister fem-seks af vores stamspillere og skal erstatte dem, siger Lasse Schöne.

Danskeren scorede selv på Bernabeu, da Ajax vandt 4-1 og sendte de seneste tre sæsoners vindere ud af Champions League.

Og mens der er mange lovende spillere i Ajax, forklarer Lasse Schöne først og fremmest Champions League-succesen med øget erfaring.

- Vi har mange talenter, og i år har vi også investeret i erfarne kræfter som blandt andre Daley Blind (29 år) og Dusan Tadic (30 år), der begge er hentet i England.

- De har lidt af den erfaring, som vi skulle bruge til at tage det sidste skridt til at komme derop, hvor vi gerne vil være.

- Vi har brugt mange penge på at hente spillere, og det har hjulpet. Ikke kun på niveauet, men også på måden, hvor vi spiller fodbold, siger den 32-årige dansker.

Når Lasse Schöne i næste uge vender hjem fra landsholdspligterne, kan han se frem til Champions League-kvartfinalerne mod Juventus 10. og 16. april.