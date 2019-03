Scarponis enke inspirerede Fuglsang til smuk sejr

Ingen kunne følge med danske Jakob Fuglsang på søndagens kongeetape af det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico.

På den svært kuperede rute forlod Astana-danskeren de andre klassementfolk små 25 kilometer fra mål, og ikke ret lang tid efter var han oppe ved de tre resterende udbrydere.

Hele vejen til mål herefter lå Fuglsang forrest, til sidst på egen hånd, og kørte en forrygende etapesejr hjem i det traditionsrige løb.

En etapesejr, han var blevet inspireret til lørdag, forklarer han i en pressemeddelelse fra Astana.

- Jeg dedikerer denne sejr til min tidligere holdkammerat Michele Scarponi, siger danskeren om italieneren, der blev kørt ned og døde i april 2017 under en træningstur.

- I går (lørdag, red.) talte jeg med hans enke i startområdet, og det inspirerede mig endnu mere til at gå efter en etapesejr i løbet, som Michele elskede at køre.

På lørdagens etape måtte danskeren nøjes med fjerdepladsen efter en taktisk skidt kørt spurt, men han tog den smukkest mulige revanche søndag.

- Da holdet gjorde et flot stykke arbejde med at trække udbryderne ind, prøvede jeg at spare så meget energi som muligt, siger Jakob Fuglsang.

- På sidste stigning på næstsidste omgang af rundstrækningen vidste jeg, at det var tidspunktet, hvor jeg skulle angribe.

Få minutter før danskeren krydsede målstregen i Recanati, tog holdkammeraten Ion Izagirre etapesejren på sidste etape af Paris-Nice.

Det bragte Astana op på hele 19 sejre allerede i sæsonen, hvor Fuglsang nu også står med muligheden for at lave et flot resultat i klassementet i Tirreno-Adriatico med to etaper tilbage.

Han kravlede søndag op på tredjepladsen i den samlede stilling med 35 sekunder op til førende Adam Yates.

- Jeg er virkelig glad for sejren, og jeg vil helt sikkert forsøge at holde mig på podiet, lyder det fra danskeren.

Tidligere på sæsonen sluttede han øverst på podiet i etapeløbet Andalusien Rundt, mens det blev til en andenplads i endagsløbet Strade Bianche for godt en uge siden.