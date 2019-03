Say what!? Juventus angiveligt interesseret i tidligere Superliga-spiller

Der var nok ikke mange, der troede, at Martin Dubravka skulle spille på samme hold som Cristiano Ronaldo, da han trak en Esbjerg-trøje over hovedet og sparkede til læderet i den danske Superliga.

Men det kan meget vel blive tilfældet. Således skriver det britiske medie The Chronicle, at Martin Dubravkas agent Pavel Zika har udtalt, at Juventus er interesseret i den slovakiske målmand.

-Vi kan bekræfte, at Martin findes på den liste, som Juventus' scouts holder øje med. Men vi må også nævne, at det ikke kun er Juventus, der er interesseret i Dubravka. Flere klubber fra Premier League ser også på ham, udtaler Zika til det tjekkiske medie Ruik ifølge The Chronicle.

-Vi arbejder på, at forhandle en ny kontrakt med Newcastle, hvilket klubben også gerne vil, ved udgangen af sæsonen. Martin kom til klubben som relativt ukendt, men har bevist sig selv som en stor spiller med et fremragende ry.

Dubravka har angiveligt også været et varmt navn i Tyskland, men man skal ikke regne med at se keeperen i Bundesligaen lige med det samme.

-En af de store klubber i Tyskland har længe været interesseret i Martin, men han har fortalt mig, at han ikke føler, at hans karriere bevæger sig mod Bundesligaen. Han vil gerne blive i England, der er fodboldens vugge, lyder det fra agenten.

Martin Dubravkas kontrakt med Newcastle udløber i 2022.

I playeren herover kan du se, hvorfor de store klubber jagter Dubravka, da han diskede op med forrygende redninger mod Manchester United.

