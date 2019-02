Saudi-Arabiens kronprins afviser køb af Manchester United

Avisen The Sun skrev sidste år, at den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, ville købe Manchester United.

Rygterne om, at den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, vil købe Manchester United, har svirret den seneste tid.

Men nu afviser regeringen i Saudi-Arabien, at rygterne har noget på sig.

- Rygterne om, at HKH kronprins Mohammed bin Salman vil købe Manchester United, er fuldstændig falske, skriver minister for medier Turki Al-Shabanah på Twitter.

Han bekræfter dog, at der har været en dialog med den engelske storklub.

- Manchester United har afholdt et møde med PIF (Public Investment Fund) Saudi for at diskutere sponsormuligheder. Ingen aftale blev indgået.

Det var den britiske avis The Sun, der i oktober skrev nyheden om, at Mohammed bin Salman skulle mødes med Uniteds medejer Avram Glazer i Saudi-Arabien.

Kronprinsen var ifølge avisen interesseret i en andel i storklubben til en værdi af tre milliarder pund (godt 25 milliarder danske kroner), men ville egentlig helst opkøbe hele klubben.

Rygterne sendte dengang United-aktien i vejret med fem procent.

Manchester United er ejet af Glazer-familien, der købte storklubben for omkring 6,7 milliarder kroner i 2005. Klubben præsenterede i andet kvartal 2018 en rekordomsætning på knap 1,8 milliarder kroner.