Sandra Toft blev EM-helt: Jeg gættede hendes skud

Sandra Toft blev den store helt, da det danske kvindelandshold åbnede EM med en dramatisk 30-29-sejr over Sverige.

Toft reddede de to point ved at klare et straffekast fra Nathalie Hagman, efter at tiden var udløbet. Den rutinerede målvogter var slet ikke i tvivl om, hvad svenskeren ville gøre i situationen.

- Jeg havde gættet det inden. Jeg sagde til Althea (Reinhardt, red.) i den sidste timeout: Hvis der kommer et straffe, og Hagman skyder, så går jeg ind og tager den, siger Sandra Toft.

Hun har et solidt kendskab til den svenske profil, der i en årrække optrådte i den danske liga for henholdsvis Tvis Holstebro og Nykøbing Falster Håndbold.

Derfor vidste hun også, at Hagman godt kan lide at lave et trick, hvor hun lægger bolden hen over hovedet på målvogteren.

- Hun er god til at lave den, og hun havde ikke lavet den endnu. Det plejer hun. Jeg tænkte, at det ville være fedt for hende, hvis hun scorer på sådan et frækt skud. Det skulle ikke have lov til, siger Toft.

Den danske målvogter havde ellers ikke spillet nogen stor kamp og havde set de sidste 40 minutter fra bænken.

Men alligevel fik hun altså en hovedrolle, da holdet behøvede det mest. Toft blev da også begravet i jublende holdkammerater efter sin bedrift.

- Det var en ud-af-kroppen-oplevelse. Jeg husker ikke så meget, efter at bolden ramte min arm. Det gik bare i sort.

- Det var en vigtig sejr og en fed oplevelse. Det er helt ekstremt fedt at vinde med ét mål. Det boost, det giver, når det hele bliver afgjort, det er rigtig dejligt, siger Sandra Toft.