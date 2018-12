Sandra Toft: Vi blev most ud af hallen

- Vi mødte de franske verdensmestre på deres hjemmebane. Og den opgave magtede vi ikke. Vi var ikke i nærheden af at magte den.

Sandra Toft havde tydeligvis grædt, da hun kom ud for at sætte ord på den danske nedtur i torsdagens mellemrundekamp ved EM-slutrunden.

- De kommer med et stort tryk, og det formår vi jo ikke at stå imod. Vi får dem ikke tacklet ordenligt, og vi har ikke de nødvendige redninger. Og så bliver det svært. Vi gjorde selvfølgelig, hvad vi kunne, men det var bare ikke godt nok.

- Vi blev most ud af hallen. Længere er den vel ikke.

Der er stadig en lille mulighed for en dansk semifinale i Frankrig, men det havde Sandra Toft overhovedet ikke fokus efter afklapsningen mod Frankrig.

- Nu har vi tre fridage, og det er måske meget godt. Vi skal blive ved, og vi går altid ind for at vinde kampene, men opgaven mod Frankrig var bare alt for stor.

Også Fie Woller var nedtrykt.

- Jeg synes jo ellers, at vi kommer rimelig godt i gang med kampen, men vi kunne intet stille op.

- Vi er under pres i hele kampen, og vi må bare sige, at Frankrig er et enormt godt hold. Vi var ikke i nærheden af at kunne true dem, sagde fløjspilleren.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen hang også med klarinetten efter kampen.

- Der er ingen tvivl om, at deres keeper har mange redninger. Jeg synes igen, vi spiller fint angrebsspil. Vi har mange chancer, og så brænder vi rigtig meget på hende. De redninger har vi ikke, sagde han til TV2.- Især deres kontrafase gør for ondt på os i første halvleg. Vi får lidt bedre styr på det i anden halvleg, men der kommer de med for stort et tryk, sagde Klavs Bruun Jørgensen.

Næste udfordring for Danmark er på søndag mod Rusland.