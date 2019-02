Sandra Toft: Brest presser mig til at blive endnu bedre

Team Esbjerg offentliggjorde torsdag, at Sandra Toft til sommer skifter til en topklub i Europa.

Senere samme dag kunne den franske klub Brest præsentere den danske landsholdskeeper som ny spiller fra næste sæson.

Sandra Toft glæder sig til den nye udfordring.

- Jeg er meget begejstret for at komme til et nyt land og en klub med store ambitioner, som jeg også selv har.

- Jeg ville gerne til Brest, fordi det bliver en stor klub i fremtiden. Og vi skal ikke glemme, at Frankrigs landshold er det bedste i verden, så der er mange gode spillere med i turneringen.

- Det kan kun presse mig til at blive endnu bedre, siger Sandra Toft til klubbens hjemmeside.

Efter en karriere i dansk og norsk håndbold skal hun stifte bekendtskab med noget helt andet, men det skræmmer hende ikke.

- Det er jeg ikke bange for. Jeg er meget spændt på at lære en ny kultur og et nyt sprog at kende.

- Selvfølgelig er jeg lidt nervøs for at komme til Frankrig, men jeg kan godt lide udfordringen, og jeg synes, det er dejligt, siger hun.

Inden skiftet til Brest vil Sandra Toft meget gerne vinde en titel med Team Esbjerg, som stadig er med i EHF Cuppen og toppen af den hjemlige liga.