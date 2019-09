Sandhed og myter bag landsbyens gadekær

Som det vil være en del læsere bekendt, havde enhver landsby i 1960'erne køer og heste på nærmest hver en mark, og der var svaler og gråspurve i luften og løse hunde og katte bag hvert et hjørne. De tanker er i den mere romantiske afdeling, og på samme vis var der en skole i hver en flække. Og masser af børn.

Og der var i de fleste byer på landet to-tre karlehold - seniorhold.

Børnene spillede om aftenen henne bag gadekæret i den lokale klub. Og endda håndbold og/eller badminton, så snart hallerne blev bygget.

Børnene og spillerne blev opdraget til at være en del af, som med et nu noget altmodische begreb kaldes "klubånd". Man skiftede kun fra Skamby til Søndersø - og omvendt - eller fra Ubberud til Korup - hvis man var blevet trådt alvorligt over de krogede tæer, eller farmand blev vraget som kridtmand.

De bedste spillere fra købstæderne og landsbyerne blev ofte hentet af de mange divisionsklubber i Odense og købstæderne. Og de gik ofte direkte ind på storholdene, som ikke trænede væsentligt mere. Og hvis spillere ikke havde spillet håndbold og badminton.

Den verden eksisterer ikke mere, og der er ingen grund til at kaste sig ud i en større beskrivelse af, hvorfor. Det er simpel viden i enhver realskole-klasse på Havrehedskolen, undskyld 9. - eller 10. klasse.

Skolelukninger, individualismens tidsalder, e-sport og de andre mange tilbud, forældrenes nervøse jagen efter statussymboler - man kan blive ved. Samtidig jagter de 17-18 nu fuldtids-professionelle klubber enhver simpel purk fra 10-12-års alderen - bare han kan holde bolden i luften to-tre gange. Der er jo penge i en dag at sælge selv de næst- og tredjebedste til SV Meppen eller Wattenscheid. Og hvis ikke OB gør det, gør de jyske rivaler det bare.

Men OB vil også spy flere veltrænede spillere ud på et vist niveau. Men hvad betyder hele den ovennævnte molevit for den fynske seriebold? Hvad er myter og realiteter? Og hvad der kan gøres?

Følg med i Sport Fyns serie om seriebolden i de kommende uger og halve måneder.