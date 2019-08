Sander Svendsen står først

Det norske nyindkøb Sander Svendsen står igen først, når OB-træner Jakob Michelsen vælger sin startopstilling mod Esbjerg. Anders K. Jacobsen må belave sig på en plads på bænken igen, mens klubbens nye tunesiske angriber Issam Jebeli endnu ikke er klar nok til at være med i truppen.

Jeppe Tverskov er tilbage efter at have siddet udenfor med en muskelskade både mod Lyngby og Brøndby. Det er spændende om Tverskov er i stand til at spille samtlige 90 minutter eller om han af forsigtigheds-grunde skiftes ud i løbet af anden halvleg. Alternativer som Alexander Ludwig og Oliver Lund er med i truppen, for det ligner, at Marco Lund får en ny chance i stopper-trioen.

Esbjerg røg ud af Europa League torsdag aften efter 0-0 mod Soligorsk og har endnu ikke vundet en af de fem gældende fodboldkampe, som vestjyderne har deltaget i siden sommerferien. I fire af kampene har Esbjerg ikke scoret. Det er kun blevet til point i 1-1-kampen hjemme mod Hobro.

Markus Halsti forventes tilbage i forsvaret efter at have siddet over mod Soligorsk. Han udgør det rutinerede stopperpar sammen med hardhitteren Rodolph Austin. Esbjerg har nu tre finske landsholdsspillere i Joni Kauko, Markus Halsti og Pyry Soiri, der er hentet til og huserer på højre kant. Han er den eneste nye, der er trængt ind på holdet.

Vestjyderne spiller normalt meget stramt organisatorisk, men kan naturligvis være påvirket af den manglende pointhøst. OB er også indstillet på at få styr på defensiven, så det kan sagtens blive en langstrakt skyttegravskrig medmindre en tidlig scoring kan vælter den forudsigelse.

Bashkim Kadrii og Sander Svendsen skal bringes i spil, så de ikke drukner i dueller med Halsti og Austin, men tværtimod får dem flytte ud af deres komfortable boks på kanten af feltet.