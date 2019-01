Sander Sagosen efter sejr over Ungarn.: Jeg er ikke træt

Herning: Jeg er ikke træt. Okay, jeg har spillet meget, men jeg er også i god træning, sagde Sander Sagosen efter Norges sikre sejr over Ungarn.

- Jeg er godt tilfreds med vort VM indtil nu, og mit største ønske er at få lov at møde Danmark i en finale i Herning på søndag.

- For mig er det fløjtende ligegyldigt, om vi skal møde Frankrig eller Tyskland. Nu bliver det tyskerne, og vi tager det som en oplevelse. Det vigtigste er, at Norge er med. Resten spiller ingen rolle, lød det fra den kække nordmand.

Magnus Jøndal, tidligere GOG-spiller, fik prisen som kampens spiller for tredje gang.

- Jeg scorede fem mål i kampens første 10 minutter, men lavede kun to i resten af kampen, så jeg havde ikke regnet med at få prisen i dag, sagde Magnus Jøndal.

- De er meget flotte, og nu har jeg en samling på tre styks. Det går fint for mig. Jeg har kun misbrugt et straffekast under hele VM. Da jeg spillede i GOG, startede jeg med at brænde og var ikke straffekastskytte. I Flensburg går det fint. Hampus Wanne spillede mest på venstre fløj i starten, men nu deler vi tiden, og jeg har det fantastisk i Flensburg, sagde Magnus Jøndal.

Også den tidligere GOG-spiller Espen Christensen er yderst tilfreds med VM i Danmark.

- Bortset fra kampen mod Danmark har det været perfekt. Jeg er meget tilfreds med den spilletid, jeg har fået. Torbjørn Bergerud er vores bedste målmand, så det er helt i orden, at han får mest spilletid, sagde den beskedne udskiftningsmålmand.

Alle nordmændene skulle hjem på hotellet for at pakke til turen til Hamburg i nat.

- Min opgave er at stå på mål. Resten får jeg besked på, og jeg har ikke fået besked på at pakke, sagde Torbjørn Bergerud.

- For mig er det helt ligegyldigt, om vi skal møde Tyskland eller Frankrig. Tyskerne er stærke på hjemmebane, Frankrig er regerende verdensmestre. Vi spiller vores chance og tror på, at vi står i finalen i Herning på søndag, lød det fra Torbjørn Bergerud.