Sander Sagosen: Vi er klar til Danmark i finalen

Herning: - Vi spillede meget bedre mod Sverige end mod Danmark, og vi er klar til at møde Danmark igen i VM-finalen, sagde Norges bedste håndboldspiller Sander Sagosen.

- Vi spillede med hovedet og hjertet og glemte, at vi var dødtrætte, men i morgen er der ingen pardon. Så er der fridag, og vi skal have kroppen på plads igen til vore sidste kampe. Det var en meget hård omgang for os, sagde Sander Sagosen.

- Vi skal have lidt hjælp fra Danmark for at komme i semifinalen, men Sverige kan ikke slå Danmark i den kulisse, der er i Herning, lød det fra Sander Sagosen.

Magnus Rød, den anden store norske profil i angrebet, var i strålende humør.

- Jeg er helt enig med Sander. Lad os få Danmark i finalen. Så er der dømt revanche mod mine venner fra Flensburg, sagde Magnus Rød.