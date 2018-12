Salah sparker Liverpool videre i Champions League

På et mål af egypteren sikrede Liverpool tirsdag avancement i Champions League med en 1-0-sejr over Napoli.

Mohamed Salah blev endnu engang helten for Liverpool, da holdet tirsdag mødte Napoli i den sjette og sidste kamp i Champions League-gruppespillet.

Den egyptiske stjerne scorede kampens eneste mål, da englænderne bookede en plads i den europæiske turnerings knockoutfase med en 1-0-sejr over italienerne.

Liverpool var tvunget til at vinde, mens Napoli kunne nøjes med en uafgjort. Italienerne ville endda kunne gå videre med et nederlag, hvis serbiske Røde Stjerne formåede at slå Paris Saint-Germain i den anden kamp i gruppen.

Det skete dog ikke. Franskmændene vandt 4-1 og går videre fra førstepladsen i gruppe C med 11 point.

Liverpool slutter med ni point. Det samme gør Napoli, men englænderne tager andenpladsen med en bedre indbyrdes statistik.

At det var to hold, der havde noget på spil i tirsdagens opgør, var tydeligt fra kampens start. Duellerne var intense, og tempoet var højt.

Efter lidt over 20 minutter brød publikummet på Anfield ud i jubel, efter at Sadio Mané havde sendt bolden i mål. Desværre for hjemmeholdet havde linjedommeren hævet flaget og dømt offside, og stillingen på måltavlen forblev derfor 0-0.

Ti minutter senere var den god nok.

Mohamed Salah sneg sig forbi Napoli-forsvaret med en smart vending, og så var den eneste tilbageværende forhindring målmand David Ospina. Han var ikke noget match for den målfarlige angriber, der fra en spids vinkel sneg bolden gennem benene på colombianeren og gjorde det til 1-0.

I anden halvleg var det selv samme Ospina, der med flere flotte redninger sørgede for, at Napoli ikke kom yderligere bagud. Først ved at afvise Sadio Mané og kort tid efter Mohamed Salah.

I kampens ekstratid viste Liverpool-målmand Alisson, at han var alle de penge, englænderne betalte for ham i sommer, værd.

Brasilianeren reddede en kæmpe Napoli-chance, der kunne have sendt Liverpool ud i mørket og italienerne videre.

Kort efter havde Sadio Mané en kæmpe chance i den anden ende, men Mohamed Salahs mål blev kampens eneste, og Liverpool kunne derfor hæve armene i triumf.