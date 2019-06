Egypten vinder åbningskampen i Africa Cup of Nations med en kneben sejr på hjemmebane over Zimbabwe.

Egypten med Liverpool-stjernen Mohamed Salah på banen i samtlige 90 minutter åbnede fredag aften Africa Cup of Nations med en sejr på 1-0 over Zimbabwe.

Mahmoud "Trezeguet" Hassan, der til daglig spiller for den tyrkiske klub Kasimpasa, stod for sejrsmålet i det 41. minut.

Åbningskampen blev spillet i Egyptens hovedstad, Kairo, foran omkring 70.000 tilskuere på et udsolgt stadion.

Hjemmeholdet lagde fra første minut pres på Zimbabwe. Alene i de første tre minutter parerede Edmore Sibanda i Zimbabwes mål to hovedstødsforsøg.

I det 9. minut havde Salah en fod med i en smart kombination, som gav Abdallah El Said chancen for at score turneringens første mål, men Edmore Sibanda afværgede hans afslutning.

Bare tre minutter senere fik El Said en tilsvarende mulighed, som han dog sparkede forbi målet.

Mohamed Salahs første forsøg kom efter godt et kvarters spil, men Egyptens suverænt største stjerne og publikumsyndling formåede ikke at ramme målet fra en spids vinkel.

I anden halvleg missede Salah flere målchancer, men Zimbabwe sluttede kampen bedst. Tættest på at udligne var Ovidy Kararu, mens hans forsøg blev reddet af Egyptens målmand.

Egypten er favoritter til at vinde turneringen om det afrikanske mesterskab i fodbold, som i år er udvidet til 24 hold. I 2017 tabte Egypten finalen til Cameroun.

Værtsnationen Egypten fører nu gruppe A med tre point. Lørdag møder gruppens to øvrige hold, DRCongo og Uganda, hinanden.