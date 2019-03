Mikkel Hansen kan i fremtiden få mindre konkurrence om spilletiden hos Paris Saint-Germain.

Den norske håndboldstjerne og Hansens makker på venstre back Sander Sagosen skifter til den tyske storklub THW Kiel, når hans nuværende kontrakt med PSG udløber i sommeren 2020.

Det siger han til norsk TV 2.

- Jeg har lyst til at prøve Bundesligaen, og jeg har lyst til at gøre det, inden jeg bliver for gammel.

- Kiel satser enormt igen. De vil igen være de bedste i verden, og det har jeg lyst til at være med til. Jeg har lyst til at vinde Bundesligaen, siger bagspilleren.

Sagosen har skrevet under på en treårig aftale med Kiel, der ligger nummer to i den tyske liga.