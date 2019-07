Sæsonstarten nærmer sig: Dalum begynder at tage form

Julius Fechtenburg (her i rødt) var en de unge spillere, der hjalp Dalum i den forgangne sæson. Nu skal et par nyoprykkede U19-spillere gøre ham kunsten efter. Her ses Dalum i kamp mod Brabrand, der også er holdet modstander i denne sæsons åbningskamp. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Dalum IF's kommende sæson begynder i starten af august, men der er allerede gjort meget i klubben for at læggge et fornuftigt grundlag for den kommende og de nsæte sæsoner.

FODBOLD: 2. divisionstruppen i Dalum IF er begyndt at tage form, inden holdet skyder næste sæson i gang med et opgør mod Brabrand 3. august klokken 14. Men fokus i klubben har ikke alene været på at sørge for, at 2. divisionholdet kan gå en fin sæson i møde. - Førsteprioritet for divisionstruppen har naturligvis været at sikre, at vores mange talentfulde spillere bliver i klubben, ligesom det har været vigtigt at fastholde kontinuitet af de relativt få rutinerede spillere i truppen. Begge dele må siges at være lykkedes til fulde, således at grundstammen på holdet nu er på plads med en samling spillere, som alle er klar til at yde det, der skal til på såvel træningsbanen som til kamp, siger Dalum IF's sportskoordinator, Jan Larsen i en pressemeddelelse. Divisionstruppen begynder at træne 15. juli og blandt spillerne i truppen kommer der to spillere, der er rykket op fra holdet U19-trup. Det er målmanden Lucas Winkelmann, der er rykket op sammen med Diyar Ali, som er forsvarsspiller.

Succesfulde unge Holdet til gengæld også farvel til et par spillere, som ikke kommer til at spille i Dalums røde og hvide trøjer i 2019/20. Midterforsvareren Rune Corfitzen, der har valgt at prioritere sit studie stopper i klubben og fortsætter i B1909, Kasper Lehm rejser til USA, og angriberen Patrick Naundrup har valgt at indstille sin karriere. - Dalum IF vil gerne takke alle tre for indsatsen i Dalum IF og håber på et gensyn i den ene eller anden form, siger Jan Larsen i en pressemeddelelse. Det fokus Dalum har lagt i at styrke klubbens 2. hold og U19-truppen har også båret frugt for klubben i den seneste sæson. Det bar blandt andet frugt i form af, at klubbens Fynsseriehold som nyoprykket blev forårets hold i rækken med 31 point i 13 kampe. Det hold har en ny mand på trænerbænken i den kommende sæson. Andreas Bech kom til Dalum, efter han tidligere havde et trænerjob med OB's U17-ligahold. På U19-holdets front ser det ligeså positivt ud. For andet år i træk vandt U19-spillerne den jysk-fynske Liga 1 efter finale sejr mod Hobro på 3-0. I pokalturneringen nåede holdet også til finalen, hvor det dog blev til et nederlag mod OB. Nu er to af de spillere så blevet en del af 2. divisionstruppen, der vil gentage overlevelsen fra seneste sæson og måske endda kvalificere sig til 2. divisions oprykningsspil i denne omgang.