En skanning viser, at Kasper Fisker har beskadiget korsbåndet og menisken i det ene knæ i nederlag til AGF.

Fodboldspilleren Kasper Fisker kan meget vel have spillet sin sidste kamp i denne sæson for Brøndby.

Den 31-årige midtbanespiller kom galt afsted i søndagens 0-3-nederlag til AGF i 3F Superligaen.

En skanning mandag viser, at Fisker har pådraget sig en korsbånds- og meniskskade i det ene knæ.

- Da jeg ryger i græsset, kan jeg mærke med det samme, at den er gal.

- Jeg har store smerter, men de aftager forholdsvis hurtigt, og jeg tror egentlig, at jeg kan spille videre. Men da jeg prøver at løbe, knækker knæet sammen under mig, siger Kasper Fisker til klubbens hjemmeside.

Selv om klubben forventer, at midtbanespilleren er færdig for sæsonen, så vil Kasper Fisker arbejde på et hurtigt comeback.

- Jeg har sat mig det mål at spille kamp igen i Brøndby-trøjen og meget gerne på Brøndby Stadion inden sommerpausen. Og det er noget, jeg kommer til at arbejde hårdt for, siger Kasper Fisker.