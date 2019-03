Sæsonen er slut: Odense Bulldogs faldt med ære

Efter en helstøbt fighterindsats var Odense Bulldogs på sejrskurs mod Herlev Eagles, men ørnene vendte kampen i tredje periode og er klar til kvartfinalen, mens sæsonen er slut for Odense Bulldogs.

Ishockey: Odense Bulldogs gav det fynske ishockeypublikum en flot fight i det, der viste sig at blive sæsonens sidste kamp. Odense Bulldogs førte 1-0 efter anden periode i play-in-kampen hjemme mod Herlev Eagles, men de sortklædte gæster vandt kampen 2-1 på to scoringer i tredje periode og er klar til kvartfinalerne.

Inden kampen blev målmand Teemu Seppänen kåret til februar måneds Bulldogs-spiller, og den lille finne modtog hæderen, mens tilskuernes blussende fontæner sendte en tyk krudtrøg ind over det tætpakkede Odense Isstadion, hvor 2113 tilskuere skabte en intens stemning.

U20-landsholdsangriber Jakob Wittendorf, der manglede i tirsdagens kamp i Herlev, var med igen hos Bulldogs.

De zebrastribede neutrale opmænd fremkaldte aftenens første latterbrøl efter fem minutters spil. To af dommerne væltede hinanden, da de skøjtede ned mod Herlev-målet for at stoppe lidt tjatteri mellem Mike Daugulis og en Herlev-spiller.

Bulldogs-angriberen Yannick Vedel fik en dobbeltchance midt i perioden, men i første forsøg skød han lige på Emil Jidskog, og på riposten skød han forbi mål.

Med fem minutter igen af perioden brugte den 82 kg tunge Bulldogs-back Christopher Kamph al sin fysik og tacklede Herlev-veteranen Kim Staal ind i banden, så landsholdslegenden faldt groggy mod isen, der blev farvet rød af Staals blod.

40-årige Kim Staal kunne med hjælp fra holdkammerater skøjte fra isen til behandling, mens 18-årige Christopher Kamph blev bortvist med en matchstraf for checking to the head.

Bulldogs overlevede at være en mand i undertal de sidste fem minutter af første periode, ikke mindst takket være Teemu Seppänen. Den finske sprællemand kastede sig fra side til side og reddede skud, og han præsterede også at vende sig og med staven rage en puck til sig, der var få centimeter fra at passere målstregen.