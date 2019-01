Sæder på fransk strand kan stamme fra Sala-fly

To sæder er fundet på en strand i det vestlige Frankrig og kan muligvis stamme fra det fly, hvor den forsvundne spiller Emiliano Sala befandt sig.

Det oplyser den britiske flyhavarikommission Air Accidents Investigation Branch (AAIB) onsdag på sin hjemmeside.

Allerede mandag gjorde de franske myndigheder opmærksom på fundene af flysæderne, og siden er de blevet grundigt undersøgt.

- Ud fra de indledende undersøgelser har vi konkluderet, at det er sandsynligt, at sædepuderne stammer fra det forsvundne fly, skriver AAIB.

Efterforskningen begyndte 23. januar, efter at flyet med Sala om bord forsvandt 21. januar.

Den 28-årige argentinske angriber var umiddelbart forinden blevet solgt fra Nantes til den engelske Premier League-klub Cardiff.

Al eftersøgning har hidtil været forgæves. Indtil nu. Måske.

Den ene sædepude blev fundet på en strand nær den franske by Surtainville, mens den anden blev fundet i samme område lidt senere.

Fundene betyder, at der nu skal ledes efter flyvraget under vand i området tæt på. På grund af vejrforholdene vil efterforskningen under vand finde sted i weekenden.

I forvejen er en privat finansieret eftersøgning i gang i området, fordi myndighederne indstillede deres eftersøgning.

AAIB oplyser, at man vil samarbejde med parterne fra den private eftersøgning i et forsøg på at optimere chancen for at finde rester fra flyet.