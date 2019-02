Caroline Wozniacki balancerede mandag på kanten af et nyt tennismareridt, da hun måtte ud i tre tætte sæt over to timer og 35 minutter for at besejre den blot 18-årige Ana Konjuh i første runde af Qatar Open.

Sejren er danskerens første siden starten af januar.

Konjuh er nummer 81 på verdensranglisten og måtte gennem kvalifikation for at komme i hovedturneringen i Doha. Alligevel reddede Caroline Wozniacki kun med nød og næppe sejren hjem med 4-6, 6-3, 7-5\.

Se danskerens vigtigste bolde her.