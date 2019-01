Så gik den ikke længere for DHG

Efter seks sejre på stribe indkasserede DHG tirsdag aften et snævert nederlag hos Sønderjyske i kvindernes 1. division.

Håndbold: Sønderjyske skubbede tirsdag aften DHG Odense ned på en tredjeplads i kvindernes 1. division. Det skete, da sønderjyderne på hjemmebane vandt 23-22 over fynboerne efter føring 12-10 ved pausen.

Det var DHG's første nederlag efter seks sejre på stribe, og trods nederlaget er fynboerne stadig i sikkert spil til en af de to playoff-pladser til oprykning efter suveræne Horsens Håndbold Elite, der i toppen af rækken - og med et setup og en økonomi allerede på liganiveau - nærmest allerede er sikker på at snuppe den direkte oprykning.

Kampen hos Sønderjyske var tæt hele vejen igennem. I hovedparten af opgøret var fynboerne dog bagud med et-to mål og måtte hele tiden kæmpe sig op. Men i starten af anden halvleg var DHG faktisk af flere omgange foran med et enkelt mål men altså uden at kunne holde fast på føringen.

Specielt starten af opgøret blev meget målfattig. Efter et kvarter stod der 6-4 til Sønderjyske, og scoren ved pausen lød altså på 12-10 til hjemmeholdet.

Simone Dupont Larsen blev fynsk topscorer med fem mål - heraf to på straffekast. Maria Borg scorede fire gange og Frida Maag Damgaard tre gange (alle mål i anden halvleg).

På grund af Aarhus Uniteds øje på Edita Nukovic var hun ikke en del af DHG-truppen.

DHG's næste kamp er på hjemmebane mod Roskilde den 12. januar klokken 14.