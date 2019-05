Så er der fest: Odense HC hentede bronzen

Odense HC vandt en dramatisk afgørende bronzekamp mod København Håndbold, da holdet lavede nogle taktiske ændringer, der brat stoppede den københavnske offensiv.

HÅNDBOLD: Odense HC sikrede sig medaljer på målstregen, da holdet besejrede København Håndbold med 27-24 i den tredje bronzekamp. I kamp to havde København Håndbold haft held med et par taktiske ændringer, og den succes tog begge hold til sig til den afgørende kamp i Odense fredag. Odense startede med en lidt mere offensiv variant af holdets vanlige 6-0-forsvar og beholdt Nadia Offendal inde, hvor hun gik frem i en 5-1-formation for at forsøge at forstyrre Københavns bagkæde. København fortsatte samtidig med den aggressive 7-mod-6-kontra, som holdet havde brugt med succes i kamp to, men til forskel fra den første kamp, så var Odense helt forberedte på 7-mod-6-udfordringen i denne omgang, og gæsterne genfandt aldrig rigtigt succesen. - Vi startede i 5-1 for at stresse dem. Vi vidste, de ville være forberedt på vores 6-0-forsvar, så det fungerede rigtig godt at gå frem. Det stressede dem helt vildt, og vi lukkede dem næsten helt ned, sagde cheftræner Jan Pytlick efter kampen. Udover det så gik de sortklædte også op i en skæv 5-1, hvor de forsøgte at sætte noget pres på Odenses to største skudtrusler ude fra, Stine Jørgensen og Ingvild Bakkerud. Derfor betød det meget for Odenses angreb, at Mie Højlund på højre back virkede mere skudvillig i første kamp. Ligeledes hjalp det, at målvogter Althea Reinhardt startede kampens første kvarter med en tårnhøj redningsprocent på 62,5. De to hold fulgtes godt ad det meste af første halvleg. Midtvejs listede Odense sig i front med tre mål. Men nogle tekniske fejl og et par bolde kastet i et tomt mål gjorde, at københavnerne nåede tilbage. Derefter tog gæsterne en føring på to mål, men med Althea Reinhardt, der nu nåede ind i målet, så hun faktisk havde mulighed for at lave redninger, hjalp Odense tilbage til uafgjort, hvilket også var stillingen efter de første 30 minutter.

Odense HC-København Håndbold 27-24 (12-12) Kvindernes håndboldliga, 3. bronzekampKampens gang: 3-3, 6-4, 8-8, 10-10, (12-12), 18-18, 22-22, 26-24, 27-24



Målscoringer: Odense HC: Mie Højlund 8, Ingvild Bakkerud 6, Trine Østergaard 4, Stine Jørgensen 3, Kathrine Heindahl 3, Sara Hald 2, Freja Cohrt 1. København Håndbold: Annika Meyer 4, Mai Kragballe 4 (3), Jenny Alm 3, Debbie Bont 3, Linn Blohm 2, Anne Cecilie de la Cour 1, Kelly Dulfer 1, Maria Lykkegaard, Larissa Nusser 1.



Bedste spiller: Odense HC: Mie Højlund. København Håndbold: Jenny Alm.



Udvisninger: Odense HC: 3. København Håndbold: 0.



Dommere: Lars Hansen og Klaus Andersen.



Tilskuere: 2.167.

Nadia Offendal kysser pokalen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Utraditionelle målscorere Inden kampen profilerede Sport Fyn et par af de spillere, der skulle ramme dagen, hvis Odense skulle have succes, samt hvem fra København, der skulle stoppes. Og det lykkedes også for begge mandskaber at lukke ned for et af det andet holds profiler. Efter første havleg stod der nul mål ud for Nadia Offendals navn og kun et enkelt ud for Anne Cecilie de la Cours trods henholdsvis fire og syv skud. Og derfor var scenem også sat for nogle lidt mere utraditionelle folk. Hos Odense Sara Hald og hos København Annika Meyer. Det var dog alligevel et normale kendinge, der bragte Odense i front. Et par skarpe angreb fra Ingvild Bakkerud, Trine Østergaard og Mie Højlund hjalp Odense med at være en næse foran i kapløbet om bronzen det første kvarter af anden halvleg. - Jeg har arbejdet lidt med at finde ud af, hvordan jeg bedst taper min finger. I starten (af bronzeserien, red.) havde jeg svært ved at holde ordentlig på bolden og afvikle mit skud, sagde Mie Højlund, der efter kun at have skudt to gange i de første to kampe, scorede otte mål i kamp tre.

Der var jubel på lægterne og på banen efter kampen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Momentet hvor Odense vandt Med lidt mere end ti minutter igen fik København lukket hullet op til Odense, og kampen begyndte mere og mere at ligne noget, der ikke skulle afgøres på 60 minutter. Med tre minutter igen var Odense foran med en enkelt og i angreb med chancen for at lukke kampen. København gik vanen tro højt på på Odenses venstre back, Ingvild Bakkerud. Men da Kelly Dulfer gik frem på playmaker Mie Højlund, skabte det et hul på den ene 3'er-position hos Odense. Det hul udnyttede Bakkerud, da hun i højt fart kom tværs gennem forsvaret og lukkede kampen og sikrede medaljerne til Odense. - Det er ikke guld, men når man ikke er dygtig nok, og det var vi ikke, så er det dejligt, at vi er i stand til at løfte os. Det betyder noget for hele vores selvforståelse. Der er mange forklaringer. Der er skader, graviditeter, men vores spil har også været lidt nedadgående på det seneste. Det hele skal smides ned i en gryde, så vi kan få sammenkogt den rigtige ret til næste sæson, sagde Jan Pytlick

Kamilla Larsen krammer administrerende direktør Lars Peter Hermansen efter bronzesejren. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Odense Håndbold. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Althea Reinhardt og Tess Wester var måske det bedste eksempel på partnerskabet i Odense HC denne sæson. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Odense HC vinder bronze efter tredje afgørende kamp mod København Håndbold. Foto: Birgitte Carol Heiberg

