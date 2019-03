SH og GOG tog den med ro

HÅNDBOLD: I sidste sæson tabte SH i Svendborg Idrætshal med 18 mål til GOG i pokalen.

Torsdag aften lykkedes det for SH's tophold i 3. division at barbere et par mål af og kun tabe med 38-22 efter 17-8 ved pausen.

- Det var en stor oplevelse for spillerne, selv om vi inden kampen havde talt om at passe på hinanden, fordi begge hold har vigtige kampe at se frem til. Vi ligger nummer et med et point foran nummer to og kan rykke op med tre sejre i de sidste tre runder. Derfor er søndagens kamp hjemme kl. 16.30 mod Søndersø vigtig og derfor fik tre-fire spillere, som normalt ikke spiller så meget, lejlighed til at prøve sig af mod GOG, sagde SH-træner Jan Trier efter mødet med liga-mastodonterne fra Gudme.

- Men GOG spillede også med andetholdsspillere, og der var absolut ingen uheld hos holdene undervejs.

SH's bestyrelsesformand Bent Lindegaard var godt tilfreds med arrangementet.

- Der var omkring 500 tilskuere, som vi havde håbet. Alle siddepladser i hallen var fyldte, og det var fint, sagde han efter det forventelige nederlag.