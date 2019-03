Otterup kom også klart bedst fra start. En bred vifte af spillerbidrag gjorde det svært for Ajax at dæmme op for Otterups offensiv, og i den anden ende lavede sjællænderne lige akkurat nok fejl til, at fynboerne det første kvarter holdt sig i front med to mål det meste af tiden.

Herrernes 1. divisionOtterup HK-Ajax København 31-28 (14-14) Kampens gang: 3-2, 10-8, 10-12, (14-14), 19-16, 24-21, 25-25, 27-25, 31-28 Mål: Otterup HK: Jesper Chapion 6, Frederik Hildebrand 5 (1), Tim Niemeijer 4, Mathias Hedegaard 4, Mads Kildelund 4, Mats Gordon Krog 2, Casper Juul 2, Kristoffer Vestergaard 2, Thomas Poulsen 1. Ajax København: Minik Dahl Høegh 7 (1), Rasmus Graffe 5, Martin Risom 4, Gustav Falholt 3, Oliver Roepstorff 2, Christian Olesen 2, Hakan Sahin 2, Andreas Hylleberg 1, Nichlas Poulsen 1 Bedste spiller: Otterup HK: Tim Niemeijer Ajax København: Minik Dahl Høegh Udvisninger: Otterup HK: 4 Ajax København: 2 Dommere: Martin Lysgaard Clausen og Rasmus Høgfeldt Sørensen Tilskuere: Omkring 400 Otterup HK's næste kamp: Ude mod Køge Håndbold 30. marts klokken 15. Bemærkninger: I slutminutterne af første havleg lavede udlignede Jesper Chapion til 13-13 med et flot vip hen over venstresiden af Ajax-forsvaret.

Tro kopi

Det virkede til, at anden halvleg skulle blive en tro kopi af første. Otterup kom igen bedst fra start og efter nogle minutter havde det igen skabt sig et forspring.

Da det samtidig pludselig var Otterups målvogter Kristian Poulsen, der tog fra, så havde Otterup efter 12 minutter skabt en føring på fire mål.

Midtvejs i anden halvleg skrantede det for Otterup. Holdet fik to udvisninger kort efter hinanden og gav Ajax en gylden åbning for at komme tilbage i opgøret. Den tog det gladeligt imod, og så stod kampen igen helt lige.

Men Otterup rystede hurtigt chokket af sig og nappede endnu en tomålsføring. Efterfølgende blev Ajax lidt paniske i deres spil og begyndte at sende halve chancer afsted. Det spil, holdet fik tilspillet sig, gik i stigende grad gennem holdets topscorer, Minik Dahl Høegh.

Men selv han kunne ikke komme igennem den mur, Kristian Poulsen var ved at stille op i sit mål. To gange i træk snuppede han Høegh på straffekast.

Så var scenen sat til, at Otterup bare skulle straffe fejlene, Ajax begyndte at lave, og dermed vandt holdet 31-28 og er nu stort set sikre på at blive i 1. division.