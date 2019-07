Rygskade tvinger Viktor Axelsen til VM-afbud

Badmintonspilleren Viktor Axelsen misser det forestående VM i Schweiz.

Badminton Danmark oplyser i en pressemeddelelse, at en rygskade tvinger 2017-verdensmesteren til at melde afbud.

- Jeg er rigtig ked af det og ærgerlig over situationen. VM er den største begivenhed i år, og jeg havde selvfølgelig glædet mig til at spille.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar til VM, men jeg må også være realistisk og lytte til min krop og til lægernes rådgivning, siger Viktor Axelsen.

Den 25-årige Axelsen har haft en hård sommer med allergi, der holdt ham ude af European Games i juni, og siden gjorde den aktuelle rygskade det umuligt for ham at deltage i Indonesia Open og Japan Open i juli.

Ifølge Badminton Danmark er der tale om en diskusprotrusion i lænden, som er et forstadium til en diskusprolaps, der giver smerter i ryg og ben.

Elite- og sportschef Jens Meibom begræder afbuddet, da Axelsen var "Danmarks største medaljekandidat", men der var ingen vej udenom.

- Viktor og Team Danmarks medicinske stab har kæmpet for, at han kunne blive klar, siden skaden hændte. Det er gået fremad, men hans rygskade er stadig ikke helet nok til, at det ville være forsvarligt for ham at stille op til VM.

- Og vi tager ingen chancer med atleternes helbred uanset, hvor stort et mesterskab det handler om, siger Jens Meibom.

Danmark har stadig tre deltagere med i herresinglerækken ved VM. Den formstærke Anders Antonsen, der rangerer som nummer otte i verden, er nu det på papiret bedste bud på en dansk medalje.

Derudover deltager Jan Ø. Jørgensen samt Hans-Kristian Vittinghus, der tirsdag kom med til VM på et afbud fra tyske Alexander Roovers.

- Badminton Danmark og Vittinghus har valgt at takke ja til muligheden, og dermed mangler der kun formaliteter, før han indgår i programmet, lyder det i forbundets pressemeddelelse.

VM i badminton afholdes i Basel fra 19. til 25. august.