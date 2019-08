Martin Toft Madsen kørte sig helt ud tirsdag, da han i Odense udfordrede den danske timerekord i cykling.

Det lykkedes den 34-årige tempokonge at levere varen, da han nåede ud på 53 kilometer og 975 meter.

Dermed trak han ganske suverænt forbi cykelrytteren Mikkel Bjergs hidtidige rekord fra oktober, som lød på 53,730 meter.

- Rekorden er rar at have. Den er ikke så nem at få herhjemme. Det er så fedt. Nu må jeg se, om der er andre, der vil slå den, siger Martin Toft Madsen ifølge TV2 Sport.

Martin Toft Madsen triumferede på Odense Cykelbane, efter at han senest forsøgte sig i Mexico.

Her jagtede han for et år siden verdensrekorden og nåede ud på 53 kilometer og 630 meter, hvilket blev dansk rekord.

Den slog unge Mikkel Bjerg dog i oktober, da han kørte 53 kilometer og 730 på en time, og dermed overtog Mikkel Bjerg den danske rekord, som han nu altså har måttet afgive.

Belgiske Victor Campenaerts er indehaver af verdensrekorden med en distance på 55,089 kilometer, som han satte i april i år.

Dermed slog Campenaerts Bradley Wiggins rekord på 54,526 kilometer, der havde stået siden 2015.

Danske Ole Ritter var indehaver af timerekorden i fire år fra 1968 med distancen 48,653 kilometer, inden cykelikonet Eddy Merckx slog rekorden i 1972.

34-årige Martin Toft Madsen erobrede første gang den danske rekord i 2017, da han slog Ole Ritters rekord fra 1974.

Martin Toft Madsen er stadig sulten efter at udfordre verdensrekorden, siger han efter tirsdagens bedrift.

- Jeg vil ikke udelukke at gå efter verdensrekorden, men det bliver bare ikke lige i næste uge, siger Martin Toft Madsen.