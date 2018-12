Rutineret keeper: Jeg forventer en trodsreaktion

Så lang tid der fortsat er bare en lille mulighed for en EM-semifinale, skal den forfølges. Indtil videre er Sandra Toft dog skuffet over sine egne præstationer.

- Det kan godt have betydning, at Frankrig har mange spillere, som efterhånden har prøvet det meste. Men vi må jo bare komme efter det. Der er ikke ret meget andet at gøre.

De næste kampe

Hun har selv stået en enkelt fin kamp ved slutrunden, og det er for lidt.

- Det er alt for lidt. Der er dage, hvor det ikke kører, men jeg trænger altså snart igen til at stå en rigtig god kamp. Jeg giver Klavs (landstræner Bruun Jørgensen, red.) ret i, at vi snart skal til at have nogle flere redninger. Jeg forventer helt klart en trodsreaktion i de næste kampe. Længere er den sådan set ikke.

Men Sandra Toft ved udmærket godt, at det på ingen måde bliver nemt i de resterende mellemrundekampe mod Rusland og Montenegro.

- Men vi vil rigtig gerne vinde. Om det så er nok til at gå videre, må vi se til den tid. Jeg tror på det så lang tid der er en mulighed. Gjorde jeg ikke det, kunne jeg jo lige så godt rejse hjem.

Da Danmark for tå år siden blev nummer fire EM-slutrunden i Sverige, blev Sandra Toft kåret til turneringens bedste keeper.