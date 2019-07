Fodbold: Den tidligere divisionsklub B1913 henter godt med erfaring tilbage i forsøget på at rykke op fra Fynsserien, hvortil holdet rykkede ned i foråret.Den rutinerede venstre back Frank Rust Nielsen, 30, havde pæne aktier i Næsby Boldklubs oprykning til 2. division i foråret, hvor Næsby sikrede, at klubben kun er ét år uden for divisionerne. Frank Nielsen spillede en stor del af ungdomstiden på Campusvej, dengang B1913 var blandt de førende i talentudvikling på øen, og motivationen er åbenbart stor, når træningen indledes den 15. juli:- Jeg er blevet mødt med et ambitiøst og seriøst setup, og det har været tiltalende for mig. Jeg glæder mig til at vende tilbage til den klub, som gav mig så mange oplevelser som ungdomsspiller og er taknemmelig for at få muligheden for at kunne betale tilbage. Efter oprykningen følte jeg, at jeg havde udtjent min værnepligt i Næsby. Jeg havde svært ved at se mig selv tage det næste skridt med Næsby. Det føler jeg til gengæld jeg kan gøre i B1913, der har en masse ambitioner, som jeg glæder mig til at blive en del af. Selv om jeg har rundet de 30 år, har det ikke været et tema for mig at stoppe, og det kilder stadig i bentøjet, når jeg løber på banen, siger Frank Nielsen til B1913.dk.Frank Nielsen har nok mistet en anelse i hurtighed, men er kendt for det yderst stærke venstreben, der leverer høj klasse på dødbolde, og placeringsevnen kompenserer for meget. Backen fik tidligt chancen som kontraktspiller i Sønderjyske, inden turen gik hjem til Fyns og masser af kampe i 2. division for klubber som Otterup og Dalum - før opholdet i Næsby.

Lokalopgør mod de røde

Sportschef Peter Rask kan samtidig konstatere, at han også sikret en ny assistenttræner til at støtte cheftræner Daniel Piwodda, der er hentet fra Fynsserie-topholdet Allesø, hvor Piwodda har gjort et ambitiøst indtryk.

- Frank er helt bestemt hentet ind for at forstærke holdet. Det er lidt af et scoop, og vi er så bare heldige, at det bliver i mere end én forstand, at han kommer til at bidrage. Frank har en stor sult efter at indfri klubbens ambitioner og målsætning på banen, men desuden bliver han assistent med tanken på at fungere på den anden side af kridtstregerne, når tilværelsen som spiller engang stopper. Det er i sagens natur en meget moden spiller, vi får ind, men også en spiller med masser af ild i øjnene for at komme ud og levere, siger Peter Rask, hvis klub kan se frem til en spændende sæson - hvor der igen er lokalopgør mod den anden årstalsklub B1909.

B1909 indleder dog sæsonen med minus ni points, men de røde varsler dog en satsning på spille med i toppen, og det samme vil B1913 naturligt nok gøre, hvis holdet kan genfinde selvtilliden. Det kræver ingen større eksamen at konstatere, at de to lokalopgør får voldsom betydning i en række - hvor klubber som Allesø, Bogense og Marstal/Rise markerede sig flot i sidste sæson, der endte med, at OKS tog den enlige oprykningsplads.