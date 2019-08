Russer overrasker med semifinalesejr over Novak Djokovic

Verdensetteren i tennis, Novak Djokovic, måtte overraskende bøje sig for russeren Daniil Medvedev i semifinalen ved ATP-turnering i Cincinnati i Ohio.

Djokovic vandt ellers første sæt med 6-3, men det lod den niendeseedede russer sig ikke gå på af. Tværtimod tog han de næste to sæt med samme cifre.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det vendt. Jeg var meget træt efter første sæt og tænkte, at jeg måske ikke var i stand til at holde dampen oppe, siger Medvedev ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er en fantastisk følelse at vinde og slå verdens nummer et. Det viser, at jeg fortjener at være i finalen.

Han vandt også den forrige kamp mellem de to - på grus i Monte Carlo i april.

Turneringen i Cincinnati var Djokovics første, siden han i juli triumferede i Wimbledon.

Serberen havde før semifinalen, der sluttede natten til søndag dansk tid, ikke tabt et sæt i turneringen, der fungerer som optakt til US Open.

Og den 23-årige Medvedev er tilsyneladende i topform inden årets sidste grand slam-turnering, der begynder den 26. august.

For otte dage siden var han i finalen i Masters-turneringen i Montreal, hvor han dog tabte til Rafael Nadal fra Spanien.

Medvedev er den anden russer, som har leveret et chokresultat i Cincinnati.

I tredje runde måtte den schweiziske stjerne Roger Federer forlade turneringen efter et nederlag til russeren Andrey Rublev, der rangerer som nummer 70 i verden.

I søndagens finale møder Daniil Medvedev belgieren David Goffin.

Goffin, der er seedet som nummer 16, besejrede Frankrigs Richard Gasquet med 6-3, 6-4 på vejen til sin første finale i en Masters-turnering.