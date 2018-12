Trefilov og Rusland spiller EM-kampe to dage i træk. Søndag aften vandt russerne uden problemer med 29-25 over Serbien. Dermed topper Rusland den ene gruppe i mellemrunden med seks point, og dermed har Trefilov & Co. sat kursen mod en semifinale. Foto: Jean-Christophe Verhaegen / Scanpix Ritzau