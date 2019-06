Rusland vil køre dopingsager mod op til 70 atleter

Op til 70 russiske sportsudøvere kan forvente at blive indblandet, når Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) åbner sager om brug af ulovlige midler.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mandag meldte Rusada ellers ud, at agenturet ville åbne sager mod 33 atleter fra forskellige sportsgrene.

Men antallet af atleter kan altså blive mere end fordoblet, fastslår Rusada-chef Yuri Ganus onsdag.

Fælles for atleterne er angiveligt, at de blevet behandlet af en læge, der har brugt ulovlige behandlingsmetoder.

Ifølge Rusada har mange af de undersøgte atleter været unge, mens de modtog behandling.

Rusada siger, at man tidligere har forsøgt at få sportslægen dømt for at hjælpe atleter med at dope sig.

Men retssagen blev droppet, fordi dommeren ikke fandt det bevist, at sportslægens adfærd var kriminel, fordi hun ikke officielt var blevet informeret om, at hendes behandlingsmetoder var ulovlige.

Sagerne har forbindelse til sportsakademiet Chuvashia i det centrale Rusland. Det er et område, der særligt er kendt for atletik.

Rusada er også selv ved at blive undersøgt af de russiske myndigheder for to forskellige sager, oplyser Yuri Ganus.

I 2018 ophævede Det Internationale Antidopingagentur (Wada) suspenderingen af Ruslands antidopingagentur.

Som en del af aftalen mellem Wada og Ruslands regering skulle Rusland give Wada adgang til data fra et laboratorie i Moskva inden udgangen af 2018. Rusland overholdt ikke tidsfristen, men i maj i år lykkedes det Wada at indsamle mere end 2200 prøver fra laboratoriet.