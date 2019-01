Rusland undgår ny dopingstraf trods overskredet deadline

Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) skal ikke bøde for at overskride deadline om udlevering af data.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) suspenderer ikke den russiske antidopingmyndighed på ny for at overskride en deadline for udlevering af dopingdata.

Det har Wada ifølge flere nyhedsbureauer afgjort på et møde tirsdag.

Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) blev af Wada lukket ind i varmen igen i september efter flere års udelukkelse.

En del af aftalen om Rusada var, at Rusland inden udgangen af 2018 skulle give Wada fuld adgang til dopingprøver og data fra laboratoriet i Moskva.

En aftale, som Rusland ikke var i stand til at overholde, efter at man i december sendte Wada-eksperter hjem, fordi deres udstyr ifølge de russiske myndigheder ikke var godkendt under russisk lov.

Tidligere i januar blev Wada-eksperterne lukket ind i laboratoriet i Moskva. Arbejdet med at udtrække data sluttede i sidste uge.

Ruslands manglende overholdelse af den fastsatte deadline fik dengang flere interessenter - blandt andet Anti Doping Danmark - til at kræve en omgående reaktion fra Wada.

Men Rusada slipper altså for igen at ryge i den sorte bog.

- Adskillige medlemmer af den ledende komité udtrykte deres skuffelse over den overskredne deadline, men var enige om, at det ikke skulle føre til nye sanktioner, siger Wada-præsident Craig Reedie ifølge nyhedsbureauet AFP.