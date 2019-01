Rusland undgår ny dopingkarantæne: Møder dansk opbakning

Kulturminister Mette Bock støtter beslutning om ikke at suspendere russisk antidopingmyndighed på ny.

Der er dansk opbakning til Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) beslutning om ikke at sanktionere den russiske antidopingmyndighed for en overskredet deadline om udlevering af dopingdata.

Både kulturminister Mette Bock (LA), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Anti Doping Danmark støtter op om Wadas beslutning om at lade russerne slippe, fordi de omtalte data siden er blevet udleveret.

- Det er positivt, at Rusland nu har givet adgang til oplysningerne i Moskvas laboratorie.

- Det betyder, at vi nu endelig kan få klarhed om dokumentationen i dopingsagerne, så de dopede atleter kan blive dømt, og de uskyldige russiske atleter bliver frikendt, siger Mette Bock i en skriftlig udtalelse.

Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) blev af Wada lukket ind i varmen igen i september efter flere års udelukkelse.

En del af aftalen om Rusada var, at Rusland inden udgangen af 2018 skulle give Wada fuld adgang til dopingprøver og data fra laboratoriet i Moskva.

En aftale, som Rusland ikke var i stand til at overholde, efter at man i december sendte Wada-eksperter hjem, fordi deres udstyr ifølge de russiske myndigheder ikke var godkendt under russisk lov.

Tidligere i januar blev Wada-eksperterne lukket ind i laboratoriet i Moskva. Arbejdet med at udtrække data sluttede i sidste uge.

Ruslands manglende overholdelse af den fastsatte deadline fik dengang flere interessenter - blandt andet Anti Doping Danmark - til at kræve en omgående reaktion fra Wada.

- Det er selvfølgelig kritisabelt, at Rusland ikke som krævet gav adgang til oplysningerne inden udgangen af 2018.

- Men det vigtigste er, at der nu er givet adgang til alle oplysninger, og at Wada kan komme videre i forhold til opklaringen af de russiske dopingsager, siger den danske kulturminister.

Hun slår fast, at Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) stadig skal holdes i kort snor af Wada.

Der bør ligeledes vente skrappe konsekvenser, hvis det viser sig, at der er blevet manipuleret med de russiske dopingdata, understreger Mette Bock.