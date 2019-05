Rusland tager VM-bronze på isen efter straffeslag

Rusland måtte ud i straffeslag for at sikre VM-bronze i ishockey, da Tjekkiet blev besejret.

Der skulle straffeslag til for at afgøre opgøret om bronzemedaljer ved VM i ishockey søndag.

Her var Rusland overlegne i forhold til tjekkerne, og dermed gik medaljerne til Rusland efter et opgør, der endte 2-2 i ordinær tid.

Tjekkiet misbrugte de tre første forsøg, og russerne scorede på to ud af de tre første forsøg, og da tjekkerne så misbrugte fjerde forsøg, så var kampen afgjort.

Mikhail Grigorenko satte målscoringen i gang i opgøret for russerne, da han skød langt ude fra efter 13 minutter af første periode.

Pucken fik lov at passere hele vejen i mål, og dermed var russerne foran 1-0.

Det holdt dog ikke længere, for Tjekkiet fik udlignet under et minut senere, da Michal Repík slap alene igennem og køligt scorede til 1-1.

Der var dog mere i tjekkerne i perioden, og med halvandet minut igen bragte Dominik Kubalik Tjekkiet foran 2-1 på et flot skud, hvor han nærmest var helt i knæ og dirigerede pucken i mål.

Igen blev der dog svaret hurtigt igen i opgøret, for anden periode var ikke mere end 40 sekunder gammel, da Rusland udlignede til 2-2.

Artjom Anisimov fik afsluttet, og pucken strøg mellem benene på den tjekkiske keeper, og dermed var der spænding.

Der blev dog ikke scoret mere i perioden, og med fem minutter igen af tredje periode var det stadig uafgjort, og der blev ikke scoret mere i perioden.

Dermed skulle holdene ud i forlænget spilletid, hvor der modsat i finalen skulle scores i løbet af ti minutter for at undgå en afgørelse efter straffeslag.

Der blev spillet tre mod tre, men der var ikke mål i holdene, og derfor blev det hele afgjort efter straffeslag.

Senere søndag mødes Canada og Finland i VM-finalen.