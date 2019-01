Rusland misser deadline for overlevering af dopingdata

Det Internationale Dopingagentur har ikke fået adgang til data fra et laboratorie i den russiske hovedstad.

Ruslands antidopingagentur (Rusada) kan være på vej i Det Internationale Dopingagenturs (Wada) sorte bog igen.

Rusada har nemlig ikke givet Wada adgang til data fra et laboratorie, som det russiske antidopingagentur har haft i hovedstaden Moskva.

Det var ellers en af betingelserne for, at Wada i september ophævede suspenderingen af Rusada.

Wada skulle have adgang til laboratoriet inden udgangen af 2018, og i december rejste Wada-eksperter til Moskva for netop at blive lukket ind.

Men i stedet måtte de rejse hjem igen. De russiske myndigheder sagde, at eksperternes udstyr til udtrækning af data ikke var godkendt under russisk lov.

Tirsdag bekræfter Wada, at Rusadas deadline ikke blev overholdt.

- Jeg er virkelig skuffet over, at udtrækningen af data fra det tidligere laboratorie i Moskva ikke er blevet gennemført inden den aftalte dato, siger Wada-præsident Craig Reedie ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det Internationale Dopingagentur vil på et møde i midten af januar finde ud af, hvad næste skridt i sagen skal være.