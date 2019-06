Rusland kritiserer atletikforbund: Vi har gjort vores

Russiske udøvere kan fortsat ikke stille op for Rusland ved internationale stævner, fastslår atletikforbund.

Ruslands Olympiske Komité (ROC) er ikke tilfreds med, at Det Internationale Atletikforbund (IAAF) i weekenden stemte for at opretholde udelukkelsen af russiske udøvere.

Udelukkelsen, som blev indført i 2015, kom, fordi der var fundet beviser for omfattende doping af sportsfolk i landet. Men ifølge ROC's præsident, Stanislav Pozdnyaov, har landet opfyldt IAAF's krav.

- IAAF's beslutning er beklagelig. Selv om Rusland til fulde har opfyldt dets forpligtelser, så har det internationale forbund skiftet standpunkt, siger han til det russiske nyhedsbureau Tass.

Nordmanden Rune Andersen, der er leder af specialgruppen for dopingspørgsmål i IAAF, oplyste søndag, at han anbefaler at fastholde karantænen.

Det internationale forbund er bekymret for, om russerne er begyndt at falde af på den i forhold til at rette op på mangler i landets dopingbekæmpelse.

Den seneste rapport fra specialgruppen berettede ellers om en positiv udvikling fra russisk side.

Blandt andet har landet tilbagebetalt de 3,2 millioner dollar (godt 21 millioner kroner), som det har kostet IAAF at hente oplysninger fra det laboratorium i Moskva, som var en stor del af den omfattende snyd med doping fra 2011 til 2015.

Men rapporten peger også på, at flere russiske trænere, som har været suspenderet i forbindelse med dopingsagen, fortsat har trænet atleter.

IAAF's overvågningsenhed, Athletics Integrity Unit, er desuden i gang med en undersøgelse af, om Ruslands Atletikforbund (Rusaf) har været med til at dække over højdespringeren Danil Lysenkos dopingforseelse.

Lysenko blev sidste år udelukket for ikke at indgive whereabout-oplysninger.