Rusland inviteres tilbage i varmen ved para-OL

Russiske atleter kan få lov at deltage ved de paraolympiske lege i Tokyo i 2020.

Den Internationale Paralympiske Komite (IPC) har besluttet at ophæve udelukkelsen 15. marts 2019. Det skriver komitéen på sin hjemmeside.

Komitéen begrunder beslutningen med, at tiltag i russisk sport om at slå hårdt ned på brug af doping og begrænse regeringens indgriben er nok til at lade atleterne deltage under eget flag ved para-OL i 2020.

Genindførelsen af den russiske IPC-deltagelse kommer dog til at ske under strenge betingelser.

Rusland blev udelukket i august 2016 som en konsekvens af afsløringerne af omfattende dopingsnyd i Rusland.

Baggrunden var Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) McLaren-rapport, der konkluderede, at den russiske stat har været dybt involveret i et omfattende dopingprogram samt svindel med positive prøver.

Dermed deltog ingen atleter under det russiske flag ved para-OL i september 2016 i Rio. Der var cirka 260 russiske atleter udtaget til para-OL i Rio.

Heller ikke ved de paraolympiske vinterlege i sydkoreanske Pyeongchang sidste år kunne russiske atleter ikke deltage.

En del individuelle russiske atleter deltog dog under neutralt flag ved legene, men skulle opfylde nogle bestemte og meget strenge kriterier.