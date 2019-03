Rusland fyrer dopingkontrollanter efter skandaleperiode

Ruslands Antidopingagentur, Rusada, har fyret alle tidligere kontrollanter som led i oprydningen i den russiske antidopingsektor.

Det siger Yury Ganus, chefen for Rusada.

- Agenturet har gennemgået en alvorlig transformation ved at erstatte 90 procent af de ansatte og fyre alle de tidligere dopingkontrollanter, siger Yury Ganus.

Rusland er blevet beskyldt for statsstøttet doping på baggrund af uafhængige Wada-rapporter, der blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren frem mod OL i Rio 2016.

Derfor valgte Det Internationale Antidopingagentur (Wada) at suspendere Rusada.

Men i september sidste år valgte Wada at indlemme russerne igen på betingelse af, at Wada kunne få adgang til dopingdata fra et laboratorium i Moskva.

I januar lykkedes det endelig Wada at få adgang til prøverne, som i øjeblikket er ved at blive analyseret.

- Internationale eksperter, der er anbefalet af Wada, har i høj grad bidraget til, hvordan Rusadas arbejde nu organiseres, lyder det fra Yury Ganus.