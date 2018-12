Rungsted vinder også andendagsgilde på isen over Herlev

To sejre på to dage.

Det er status for Metal Ligaens tophold, Rungsted Seier Capital, der lørdag for anden dag i træk nedlagde Herlev fra den tunge ende af rækken.

Mens Rungsted fredag var i problemer i udekampen og først kom ud af dem i tredje periode, var lørdagens hjemmesejr i den mere sikre afdeling. Topholdet vandt 5-2 uden på noget tidspunkt at være bagud.

Periodecifrene lød 1-0, 2-2, 2-0.

Med sejren cementer Rungsted sin førsteplads i ligaen, hvor afstanden ned til Sønderjyske på andenpladsen er 11 point efter 24 spillerunder i grundspillet.

Herlev ligger næstsidst af de tilbageværende ni hold efter Hvidovres konkurs, da Herlev har tabt fem kampe på stribe.

Tirsdag får Herlev mulighed for at komme ud af den kedelige stime, når Herning kommer på besøg. Samme dag skal Rungsted til Vojens for at møde Sønderjyske i et topbrag.