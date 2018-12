En sejr på 7-1 over Rødovre sendte fredag aften Rungsted yderligere i front i Metal Ligaen.

Ishockeyholdet Rungsted Seier Capital har sat sig solidt på førstepladsen i Metal Ligaen, og fredag aften blev afstanden til nummer to endnu større.

Hjemme mod Rødovre Mighty Bulls vandt Rungsted med de suveræne cifre 7-1 og hentede dermed tre point til samlingen.

Rungsted fører med 63 point for 27 kampe. Rødovre, der ligger på syvendepladsen, har 32 point.

Sejren fredag aften blev så godt som sikret allerede i første periode. Den canadiske back Tim Daly førte an med to scoringer inden for det første kvarter.

Nikolaj Murholt Rosenthal og Tyler Fiddler kom også på tavlen, og Rungsted gik ind til anden periode med en føring på 4-0.

Her sikrede Fiddler et hattrick med to scoringer, og da Nikolai Gade også ramte plet, kom Rungsted helt op på 7-0.

Rødovres Steffen Klarskov Nielsen reducerede i tredje periode, men scoringen var kun af kosmetisk betydning i det knusende nederlag.

På et mål af Christian Silfver sikrede Sønderjyske to point ude mod Odense Bulldogs med en 2-1-sejr i forlænget spilletid.

Sønderjyske kæmper med i toppen og er nu ti point efter Rungsted på andenpladsen.

Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks lå side om side i tabellen før fredagens møde.

Det endte 3-3 i ordinær tid, men efter straffeslag trak Aalborg det længste strå og rykkede et point over Frederikshavn.

Sidste års DM-finalister fra Herning Blue Fox måtte se endnu et nederlag i øjnene. Hjemme mod Esbjerg Energy tabte Herning 1-5 og er på sjettepladsen med 36 point.

Esbjerg ligger efter tredje sejr på stribe midt i tabellen med 42 point.