Rungsted slår Frederikshavn efter mål i sidste sekund

Rungsted bragte sig foran i DM-semifinaleserien mod Frederikshavn efter et mål i sidste sekund i sejr søndag.

Der var drama i slutfasen for alle pengene, da Rungsted Seier Capital søndag besejrede Frederikshavn White Hawks 4-3 i den tredje DM-semifinale.

Der var under et halvt sekund tilbage af opgøret, da Nikolaj Murholt Rosenthal klaskede pucken i mål.

Dermed fulgte lidt ventetid, inden scoringen blev anerkendt, og da det skete, så var hjemmesejren en realitet, og Rungsted havde bragt sig foran 2-1 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Første periode bød på tre scoringer i det tætte opgør, og de faldt på under to minutter.

Først trykkede hjemmeholdet på, da Nikolaj Murholt Rosenthal efter 16 minutter bragte Rungsted foran 1-0.

Under et minut senere havde Joonas Hurri øget til 2-0, inden der så heller ikke gik et minut, før Frederikshavns Mathias H. Mølgaard havde reduceret til 1-2.

Anden periode bød på et enkelt mål, da Rungsteds Charlie Sarault øgede til 3-1, og så skulle sejren køres hjem.

Med ti minutter tilbage af tredje periode reducerede Alexander Bumagi så, og kort efter udlignede Christopher Frederiksen til 3-3.

Herefter mere end duftede det af forlænget spilletid, inden Nikolaj Murholt Rosenthal altså sørgede for den mere end sene afgørelse på kampen.