Rungsted lider fjerde europæiske ishockeynederlag

Rungsted Seier Capitals danske ishockeymestre er kommet på hårdt arbejde i Champions Hockey League.

Lørdag aften tabte holdet for fjerde gang i træk i den europæiske klubturnering, da det hjemme i Bitcoin Arena blev til et 2-4-nederlag til HC Plzen fra Tjekkiet.

Dermed står nordsjællænderne fortsat uden point i gruppen, og drømmen om at blive den første danske klub, der kommer videre til playoffkampene, er endegyldigt forduftet.

Holdet var dog fint med i store dele af opgøret mod de stærke tjekker, som fik lov at svede for sejren.

I modsætning til i torsdagens kamp mod schweiziske Zug var de danske mestre vågne fra første faceoff, og da der var spillet ni minutter, bragte Rasmus T. Andersson Rungsted foran med et fladt skud under den tjekkiske målmand.

Mod slutningen af perioden fik hjemmeholdet dog tre slag i ansigtet med korte mellemrum.

Med to et halvt minut igen fik Plzen udlignet, og blot 17 sekunder senere misbrugte den nykårede Årets Spiller i dansk ishockey, Nikolaj Rosenthal, et straffeslag.

24 sekunder før periodens afslutning bragte tjekkerne sig så på 2-1 i overtal, og gæsterne slap aldrig føringen igen.

To scoringer i anden periode bragte gæsterne foran 4-1, og selv om Rungsteds nye amerikanske back Shane Hanna reducerede 14 minutter før tid, kom der aldrig for alvor spænding.

Rungsted mangler nu kun at møde finske HPK Hämeenlinna i to betydningsløse kampe i oktober.