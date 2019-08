Rungsted får tjekkiske stryg i Champions League

Ishockeyherrerne fra Rungsted Seier Capital tabte for anden gang i Champions League.

Rungsted Seier Capital tabte torsdag i Champions League-debuten mod schweiziske Zug, og lørdag løb de danske ishockeymestre ind i et nyt nederlag. Denne gang en anelse større.

Ude mod det tjekkiske hold Plzen blev det 3-9, og dermed er Rungsted stadig uden point efter de to første runder af den europæiske klubturnering.

Det danske mandskab kom lynhurtigt bagud 0-2 i første periode, men mål af Nikolaj Rosenthal og TJ Moore holdt Rungsted inde i kampen.

Tjekkerne var foran 3-2 ved indgangen til anden periode, og så begyndte det ellers at smuldre resultatmæssigt for de danske gæster.

Tre scoringer af Plzen sendte hjemmeholdet i front 6-2, og så var tredje periode blot af kosmetisk betydning.

Alligevel fortsatte det tjekkiske bombardement frem til 9-2, før Mario Lucia pyntede en smule med opgørets sidste scoring.

Samlet set sluttede tjekkerne med 71 skudforsøg mod 24 fra Rungsted. Plzen var i powerplay 10 gange, mens danskerne blot prøvede det i fem tilfælde.

Næste opgave for nordsjællænderne er hjemmekampen mod Zug på torsdag.

Rungsted har oplyst, at klubben regner med at få et underskud på mellem 300.000 og 500.000 kroner ud af anstrengelserne i den europæiske klubturnering.