Rune ryster Wimbledon-skuffelse af sig med sejr i Holland

Holger Rune ligner en, der har rystet skuffelsen af sig fra Wimbledon, hvor han i juniorernes turnering røg ud af tredje runde, selv om han var seedet etter i turneringen.

Tirsdag var den 16-årige danske tennisspiller i kamp igen - denne gang på seniorniveau i en ATP Challenger-turnering - det næsthøjeste niveau - i hollandske Amersfoort.

Her tog han en sikker sejr over den syv år ældre hollænder Gijs Brouwer i to sæt med cifrene 6-4, 6-2.

Rune havde fra kampens start svært ved at få point i hjemmebanehåbets servepartier, men i Brouwers fjerde parti lykkedes det danskeren at udnytte kampens første breakbold.

Derfra holdt Rune selv serv og vandt sættet på 24 minutter.

Andet sæt startede med kampens længste parti, som Rune på sin tredje breakbold vandt.

Han brød yderligere to gange og blev selv brudt en enkelt gang på vejen mod sejren, der kom i hus efter en times spil.

I næste runde møder danskeren den 24-årige tysker Daniel Masur.

Tidligere på året vandt Rune juniorturneringen ved French Open.

Det er hans plan at flytte fokus over på seniorturneringerne fremover. Rune har blot planer om at spille yderligere to juniorturneringer i år - US Open og sæsonfinalen.

Han har allerede tidligere spillet seniorturneringer, der ligesom den i Holland giver point til ATP-verdensranglisten. Her ligger danskeren aktuelt nummer 601.