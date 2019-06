Fra 2015 til 2018 henrykkede han GOG-publikummet med sit markante spil på stregen i både angreb og forsvar. Men den bomstærke nordmand, Henrik Jakobsen, der op til denne sæson skiftede fra det sydfynske til franske Fenix Toulouse Handball, blev alvorligt skadet i april og vil sandsynligvis først være tilbage til håndbolden i starten af 2020. I en kamp mod Saint-Raphael rev Henrik Jakobsen et korsbånd over - og oveni pådrog han sig en meniskskade. Henrik Jakobsen har i skadesperioden fået lov til at bo i sin lejlighed i Odense af sin franske klub og ses ofte til GOG's kampe i Gudme. Han behandles også af GOG's sundhedsstab, ADG Fysioterapi i Odense, hos blandt andre Anja David Greve.

Onsdag aften skete der så en rigtig lykkelig ting i Henrik Jakobsens liv, da han og Simone - datter af Vivi og Søren Kildelund, der begge er ansat i GOG - blev forældre til en søn. Det skete på Odense Universitetshospital. Det er hvisket i øret på Sport Fyn, at sønnen meget vel kan komme til at hedde Harald. Kan det næsten være anderledes?

De små 2000 billetter til DM-opgøret mod Aalborg blev revet væk på godt to minutter, og klubben kunne have solgt mange flere.

- Der har været større interesse, end der nogensinde før har været til en kamp i Gudme, og jeg har ikke noget bud på, hvor mange billetter, vi egentlig kunne have solgt. På et tidspunkt var der mere end 1000 inde på hjemmesiden samtidig, og det vidner jo om, at opbakningen til spillerne er helt fantastisk, siger direktør Kasper Jørgensen til gog.dk. Han tilføjer, at han er ked af, at så mange må nøjes med at se kampen på tv.

Gæsterne fra Aalborg har ønsket at gøre brug af alle de billetter, som den nordjyske klub er sikret, og det er en del af forklaringen på, at der var færre billetter i løssalg end sædvanligt.

VIP-arrangementet før opgøret kommer også til at slå alle rekorder. Der bliver således op mod 900 spisende gæster i hal 2. Klargøringen af hallen begyndte allerede onsdag formiddag, hvor man blandt andre så John Andersen, klubbens salgs og eventkoordinator, i aktion. Og selv om man har en profilstatus i klubben som en tidligere topmålmand og den ene af ens sønner, Lasse, er en stjerne på ligaholdet, ja, så hjælper ingen kære mor. Man kunne således se Bent Møller i fuld gang med at hænge "julebelysningen" hen over bordene på plads.

Uanset om GOG bliver dansk mester eller må nøjes med sølv, ja, så kommer fynboerne til at spille Supercup 27. august - kampen mellem sæsonens danske mester og sæsonens pokalvinder. Da Aalborg Håndbold er pokalmester, ja, så bliver Supercuppen et opgør mellem GOG og Aalborg. Men kampen kommer faktisk lidt på tværs i det fynske. GOG skulle nemlig have været i Ukraine fra 22. til 25. august og deltaget i en stærkt besat træningsturnering med Minsk og Zaporozhye fra Ukraine samt polske Wisla Plock som de øvrige klubber.

- Det er lidt ærgerligt. Turneringen ville have været den perfekte optakt til Champions League, siger cheftræner Nicolej Krickau.

Hvis GOG bliver dansk mester, er klubben sikker på Champions League, og DM-sølv udløser også normalt en billet til den attraktive, internationale turnering.