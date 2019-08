Esbjerg spillede hjemme søndag eftermiddag 2-2 mod bundproppen Silkeborg i Superligaens syvende spillerunde.

En kamp, hvor Esbjergs foretrukne angriber i denne sæson, Yuri Yakovenko, sad ude med karantæne, og det gav muligheden til reserven Adrian Petre, der scorede begge mål for hjemmeholdet.

Rumæneren havde kun spillet 90 minutter en gang i denne sæson, så trætheden kunne mærkes, men angriberen var tilfreds med sin egen præstation og forsikrer, at præstationerne bliver bedre og bedre.

- Jeg har fokus på mig selv og ikke så meget på, hvad andre siger, men jeg ved, jeg kan blive bedre, hvis jeg fortsat arbejder hårdt. Jeg greb min chance, siger den høje frontløber.

Inden kampen havde esbjergenserne kun scoret to mål i seks superligakampe, og hvis det står til ham selv, så kan han være manden, der hiver Esbjerg ud af scoringskrisen.

- Jeg var løsningen i denne kamp, og jeg vil vise, at det ikke er en tilfældighed, siger han.

Esbjergs cheftræner, John Lammers, var også meget tilfreds med angriberens præstation.

- Det var ikke kun hans mål. Han pressede forsvaret godt og vandt sine dueller. Det er sådan en angriber, der skal spille på mit hold.

Men ifølge hollænderen skal der hentes en spiller ind udefra, der er med til at ruske op i holdet.

- Det er virkelig vigtigt, at vi får en ny spiller, der kan øge konkurrencen på holdet og gøre de andre spillere skarpere.

John Lammers påpeger, at det ikke behøver at være en ny frontangriber, men det bliver en spiller i den ende af banen.

- Jeg har brug for en spiller, der kan score mål og gøre sine medspillere farlige. Vi vil have en, der har næse for at lave mål, men det kan både være en kantspiller og en angriber.

Esbjergs uafgjorte resultat mod Silkeborg havde ifølge hollænderen ingen betydning for, om vestjyderne vil hente en spiller ind eller ej.

Transfervinduet lukker mandag den 2. september - dagen efter vestjydernes kamp på udebane mod AGF.