Rumænsk overtidsscoring spolerer aftenen for Norge

Danmarks landstræner Åge Hareide er ikke den eneste nordmand, der har grund til at ærgre sig over en sen udligning i fredagens EM-kvalifikationskampe.

Også Hareides landsmænd hjemme i Norge må græmme sig grusomt efter at have sat en tilsyneladende sikker sejr over Rumænien over styr dybt inde i overtiden.

Norge førte 2-0 indtil 13 minutter før tid, men måtte alligevel nøjes med et enkelt point via 2-2 på Ullevaal i Oslo.

Efter en målløs første halvleg bragte Tarik Elyounoussi nordmændene i front ti minutter efter pausen.

I det 70. minut fordoblede Martin Ødegaard føringen, da han blev sendt afsted med en friløber af Joshua King og let kunne udplacere den rumænske målmand, Ciprian Tatarusanu.

Da lignede det tre vigtige point for nordmændene, der ikke har været med ved en slutrunde siden EM 2000.

Men måltyven Claudiu Keseru fik reduceret efter hjørnespark 13 minutter før tid, og to minutter inde i overtiden gik det galt igen.

Efter en kikset afslutning havnede bolden lidt tilfældigt hos Keseru, der på kanten af offside sendte bolden i nettet bag OB-målmand Sten Grytebust og ødelagde humøret i den norske lejr.

Norge er efter tre kampe i puljen uden sejr og har blot to point på kontoen. Mandag er holdet i aktion igen på udebane mod Færøerne.

Færingerne, der har danske Lars Olsen som landstræner, tabte fredag med 1-4 til Spanien.