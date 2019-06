Den mexicanske bokser Andy Ruiz Jr. overraskede alle, da han tidligt søndag morgen dansk tid besejrede den britiske bokseverdensmester Anthony Joshua ved en titelkamp i Madison Square Garden i New York.

Inden nederlaget sad Joshua på VM-bælterne i de tre store bokseforbund WBA, IBF og WBO.

Men med en teknisk knockout i syvende runde kan 29-årige Ruiz nu kalde sig verdensmester i sværvægt - den første fra Mexico.

Samtidig spolerede han Joshuas status som ubesejret. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ruiz blev egentlig indkaldt som erstatning for Jarrell Miller, der oprindeligt var udpeget som Joshuas modstander i kampen i New York. Miller måtte dog trække sig efter at have afleveret en positiv dopingprøve.

Mexicaneren formåede at slå Joshua i gulvet to gange i tredje runde og fulgte op i syvende, inden dommer Mike Griffin afsluttede kampen.